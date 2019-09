​Madre duerme cuatro días en hospital por hijo enfermo con cáncer

Síguenos en Facebook

Una madre de familia, se pasó durmiendo 4 días en las sillas del hospital Carrión, ya que trajo a su hijo enfermo con cáncer desde Ayacucho, porque en dicha ciudad no hay especialistas en oncología.

Ayer hallamos Segundina Espino Coronado, recostada en el pavimento a un costado de las ambulancias.

Ella había puesto su frazada en el piso y se había recostado, porque tenía frío y quería solearse. La mujer había pasado toda la noche durmiendo en las bancas del servicio de emergencia y estaba muy cansada.

Su hijo de 21 años, sufre por un cáncer al hígado en fase terminal. Ella tenía que costear la tomografía que no cubre el Sis, además le pedían una resonancia magnética. No obstante, como ya no tenía dinero, quería volver a Ayacucho.