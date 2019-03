​Madre, joven y su pareja están fondeados en un auto donde había 75 mil dólares

Síguenos en Facebook

Están desesperados, han pasado cinco días y no los hallan. No hay ningún rastro de sus familiares que viajaban en el automóvil plateado de placa C8F-401, que está fondeado en el torrente. Policías rescatistas y bomberos poco pudieron hacer por lo inaccesible de la zona y el fuerte caudal. La madrugada del sábado, el vehículo cayó al río Mantaro con 4 ocupantes en el distrito de Quichuas, solo uno sobrevivió al fatal despiste.

PESAR. Ayer, los familiares de Nataly Quispe Alminagorda (34), en su casa del distrito de Huayucachi, velaban la ropa y fotografías de la madre de 3 hijos. “Ayúdennos a encontrarla por favor, ella se fue a visitar a su madre Eduarda Alminagorda, quien vive en Churcampa y de regreso le pasó el accidente”, comentó su esposo José Pirca Ipcha (35), quien ahora cuida a sus hijos de 17,15 y 13 años. En su vivienda del barrio La Libertad, su cónyuge y hermanos velan sus fotos, rogando para que los cuerpos sean ubicados. Otro drama similar vive la familia de Fredy Cóndor Ortiz (21) “Yuto”, quien también viajaba en el fatídico auto plateado. Su madre, Edina Ortíz Yance, llegó a Huancayo, desde el anexo de Carhuancho en Cobriza para buscar al mayor de sus cinco hijos. La humilde mujer, lloró al saber que el chofer Santiago Vargas Núñez (26), cambió su declaración, refiriendo que Yuto”, conducía el auto siniestrado. “Mi hijo no tiene licencia, no sabe manejar, que el chofer diga la verdad, que no mienta”, dijo Edina, sollozando. La desconsolada madre, contó que el conductor Santiago Vargas, más está preocupado por los 75 mil dólares que dice llevaba de laventa de un vehículo. Según la manifestación del sobreviviente, el dinero estaba en la unidad que está sumergida a unos 12 metros de profundidad. El viernes, Fredy Cóndor, quien repartía gas, se comunicó con su mamá y le dijo que estaba paseando con su enamorada Kathy que vivía en Chupaca y el sábado ya no respondió las llamadas. Los familiares de los dos desaparecidos piden que los policías y bomberos sigan con la búsqueda.

DESPISTE. El conductor Santiago Vargas fue citado. El accidente ocurrió el sábado en el kilómetro 214 + 700, de la vía Huancayo-Ayacucho.