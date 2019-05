Madre pasa su día buscando a su hija de 13 años desaparecida

Síguenos en Facebook

Mientras la mayoría de madres celebra su día, Paulina Ñahuinripa Mulluhuara busca a su hija Karin Chávez Ñahuinripa de 13 años. La menor desapareció misteriosamente del puesto de venta de verduras de su tía, en el mercado Maltería.

Desde la mañana del jueves buscan a Karin y no la encuentran. Preocupados sus familiares denunciaron la desaparición en la comisaría de Chilca, pero, hasta ayer, nadie sabía nada del paradero de la estudiante que lleva puesto un pantalón azul, casaca celeste y zapatillas de color azul con rayas rosadas. “Ayúdennos a encontrarla por favor. Ella no tiene celular, no sabemos qué hacer para ubicarla. Todos la estamos buscando”, comentó su hermana Nancy Chávez.

La familia mencionó que si tienen información del paradero de Karin Chávez deben dar aviso a la Policía o al 984644220. Paulina Ñahuinripa, tiene la esperanza que en este día especial, el mejor regalo que reciba será el de encontrar a su hija sana y salva.

LLORA POR HIJA. Otra historia, es la que vive, Yola Z.H. (44), quien después de siete días, encontró a su hija deambulando cerca al colegio Cocharcas y cuanto quiso retenerla ésta escapó.

La madre corrió varias cuadras para alcanzarla y logró hacerlo con ayuda de los serenos de Huancayo. Cuando era llevada a la comisaría, Sandy S.Z. (14), dijo a los agentes que no quería regresar a su casa, no quería estudiar y prefería vivir en la calle con sus amigas.

Al escucharla, Yola, rompió en llanto. Fue a las 12:30 horas que los serenos de Huancayo realizaban el patrullaje de rutina, cuando vieron a una mujer seguir a una jovencita de polera a cuadros, logrando alcanzarla en la avenida Ocopilla. La adolescente rebelde fue llevada la sección de familia de la comisaría, la madre sollozando pidió a los policías que la ayuden, porque su hija había sido sorprendida hurtando bienes.