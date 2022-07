Una joven madre que quiso ser policía, tuvo una rápida reacción y detuvo a un sujeto que segundos antes le había robado su celular, a bordo de una moto lineal, tras reducirlo y darle una dura golpiza, terminó entregando al sujeto a las autoridades.

La joven madre Clara R.C.(32), señaló que se encontraba esperando un taxi en la cuadra cuatro de la avenida La Victoria, en Palián, Huancayo, cuando se percato de la presencia de dos sujetos a bordo de una moto lineal color verde.

“Ellos (motocilcistas) dieron la vuelta y en un descuido uno me quita el celular que tenía en la mano. Mi reacción fue agarrarme de la capucha del copiloto y tumbarlo al piso, mientras que el otro se dio a la fuga”, contó la fémina.

A pesar de sus pedidos de ayuda, nadie lo hizo, ella pudo reducir al sujeto, que no quiso entregar el equipo móvil, sin embargo ante los golpes, terminó cediendo.

“Yo me preparé para ser policía, pero por mis hijos no pude terminar la carrera. La gente lamentablemente solo miraba y no brindaban apoyo a pesar que yo se los pedía”, añadió Clara.

Al lugar llegaron agentes del Serenazgo de Huancayo, quienes terminaron identificando al presunto ladrón como John Alkindi Cuicapuza Ccanto (22), el mismo que se encontraba tirado en medio del pavimento con los pies y manos amarrados, luego de ser reducido por la joven madre de familia.

La víctima, termino recuperando su celular, mientras que el sujeto fue derivado a la comisaría de Huancayo por el presunto delito de robo agravado. Los agentes recorrieron algunas arterias en busca del cómplice que huyó con la moto lineal color verde.