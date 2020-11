Bajo los efectos del alcohol, un grupo de jóvenes insultaron y lanzaron botellas contra los policías que resguardaban la Plaza de la Constitución ayer en horas de la noche a solo minutos de empezar el toque de queda .

Los custodios del Escuadrón de Emergencia detuvieron a César Alanya C. (25), Kevin Amez C. (23), Johan Murga D. (26), Marcelo de la Cruz C. (22) y Nino Ninamango A. (30), por consumir licor en la vía pública. Pero al llegar a la comisaría varios jóvenes seguían insultando a los agentes, uno de ellos cuyo padre fue a recogerlo y tramitar su libertad decía frases incoherentes y otro aseguraba ser abogado y se negaba a sentarse.

El coronel PNP César Ramos, refirió que las disposiciones del comando policial es actuar siempre con tino y prudencia, midiendo el grado de riesgo, haciendo uso correcto de la fuerza.. Cabe resaltar que durante los días de marcha pacífica en la región, no se registraron enfrentamientos antes. Este fue el primero y solo promovido por jóvenes en evidente estado de ebriedad.

marcha termina con jóvenes ebrios