La mamá de las santiagueras, Martina de Los Andes, se sumó a la defensa de las mujeres violentadas, esto luego de conocer que en época de santiago los casos de violencia aumentan en 30%. La popular cantante santiaguera que lleva años interpretando canciones con el más popular ritmo del valle del Mantaro, señaló que las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia y dijo que alguna vez le tocó pasar por una situación muy triste.

Ella recordó entre sollozos, que a los 18 años, cuando trabajaba como empleada doméstica en Lima, tuvo un patrón que intentó abusar sexualmente de ella. la cantante recuerda que se defendió como pudo, pese a que la fuerza de su agresor la sobrepasaba, junto coraje y escapó de madrugada sin rumbo.

“Recuerdo que aquella vez, con miedo y desesperada dormí en la calle y hasta ahora llevo ese recuerdo como una cruz en el pecho”, dijo.

Como toda provinciana emigró a Lima desde los 13 años en busca de una vida mejor, si imaginar que se toparía con personas sin corazón. Por esta experiencia y para promover la lucha contra la violencia a la mujer, ella entona un guapido a ritmo de santiago. “Santiaguero, santiaguero, bésame, abrázame papacito, pero no me pegues, pero no me mates, yo soy vida, yo soy vida”, cantó a sus miles de fans, para que en las fiestas de santiago, no haya violencia.