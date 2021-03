Cansados de no recibir respuesta de las autoridades encargadas del penal de Huancayo, decenas de pobladores de Huamanca Chico, salieron a denunciar que debido a la instalación de bloqueadores de señal al interior del penal, sus hijos no tienen acceso a internet para poder realizar las clases virtuales. “Yo estoy en tercero de secundaria en el colegio Rosario y debo salir de mi casa y alejarme siete cuadras para poder ingresar a mis labores”, narró Nayely de 14 años.

Problema que persiste

Como Nayeli otros 500 niños, se encuentran perjudicados, debido a que las autoridades del penal de Huancayo, instalaron bloqueadores de señal para evitar que los internos realicen llamadas al exterior. Sin embargo, lo que solo debía restringir la cobertura al interior del establecimiento penitenciario, se extendió a más de cinco cuadras a la redonda.

“Desde el año pasado tenemos este problema, los del Inpe nos han dicho que en dos semanas se iba a solucionar el inconveniente, pero hasta la fecha nada”, señaló la pobladora, Victoria Flores.

Los familiares decidieron protestar este lunes 15 de marzo, pues se inicia el año escolar y los estudiantes no tienen cómo acceder a las clases virtuales. “Yo incluso perdí un semestre, estudio medicina. Es realmente muy injusto”, lamentó el estudiante Ricardo López. No solo se ven afectados los alumnos, si no también los docentes que viven en la zona.

Protesta Por Falta De Señal De Internet Cerca A Penal De Huancayo