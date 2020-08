Escrito por Carmen Ramos

Los mercados y centros comerciales continúan siendo los focos infecciosos del coronavirus. Ayer, unos 61 comerciantes de los jirones Andaluz y Atahualpa iniciaron un aislamiento voluntario, luego de dar positivo a la prueba rápida serológica del COVID-19. Ellos constituyen el 47% del total de comerciantes.

En el centro comercial Santa Rosa, ubicado en prolongación Ica, también los 250 comerciantes iniciaron una cuarentena voluntaria, luego que 75 de ellos un 30% diera positivo al virus, tras someterse a un tamizaje de descarte.

“Los comerciantes van a cumplir la cuarentena voluntaria de 15 días para los enfermos y 5 días para quienes dieron negativo, estamos coordinando para vigilar y que se respete el aislamiento y ellos permanezcan en sus domicilios”, dijo el gerente de Promoción Económica y Turismo, Erick Prudenci.

Seguimiento clínico de pacientes

Asimismo, la Red de Salud Valle del Mantaro también actuará de inmediato, pese a que el laboratorio que realizó los exámenes no subió la información de los resultados a la base de datos, donde todos tienen que cumplir de acuerdo a norma.

“Enterados de los resultados en el pasaje Andaluz, el equipo de Epidemiología de la Red de Salud Valle del Mantaro, hoy se reunirá con el dirigente de los comerciantes para que pueda brindar la información de los casos positivos y se realice el seguimiento clínico correspondiente.De acuerdo a la sintomatología se les dará las indicaciones y la medicación necesaria”, informó el director de la RSVM, Enrique Porras Orellana.

.Agregó que personal de la Red de Salud subirá los resultados al sistema, ya que el problema es que algunos laboratorios no cuentan con el sistema para subir los resultados, esto dificultad el trabajo de seguimiento que se debe hacer con los pacientes.

Focos infecciosos

La médico Mercedes de la Cruz, manifestó que los mercados y galerías comerciales son focos infecciosos, porque existe mucha aglomeración de comerciantes y compradores, que no mantienen la distancia social en los centros de abastos.

Otro problema es que no practican una adecuada higiene de manos. “Los comerciantes no se lavan las manos, tampoco desinfectan el dinero que dan y reciben y, lo peor de todo, es que no usan las mascarillas de manera adecuada, ellos deben saber que ahora cualquier personas puede contagiar, por eso tienen que cumplir con las medidas preventivas”, concluyó indicando que si alguién tiene algún síntoma de infección respiratoria, lo mejor es aislarse y descartar si está o no con el virus.