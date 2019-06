Más de 1.5% de niños deja aulas por trabajar

Síguenos en Facebook

Más del 3 % de menores en Huancayo deja las aulas escolares por diversas razones, de esta cifra, la mitad lo hace para empezar a trabajar por necesidad o por obligación de sus padres, así informó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Sunafil Junín.

Cualquier actividad que genere daño a la vida, integración, o frustre los estudios de los niños está prohibido. “Estamos programando trabajos coordinados para iniciar operativos a empresas que incumplan con las normas”, señaló la intendente regional, María del Carmen Solórzano.

AMBULANTES. Por su lado el programa Servicio Educadores de la Calle, focalizó en la ciudad Incontrastable 212 niños que realizan trabajos de comercio ambulatorio, mendicidad, entre otros, a quienes se les otorgó oportunidades de estudios escolares, sin embargo, muchos no son consecuentes con esta iniciativa por influencia de sus progenitores. “Hoy son niños que trabajan, si no estudian no van a tener condiciones de supervivencia, y ah futuro esto se convierte en un circulo que se repite cada generación” señaló la coordinadora de educadores, Pilar Miranda.

El colegio Túpac Amaru de Azapampa en Chilca es la institución con mayor índice de niños trabajadores. ”Más del 20% de los estudiantes trabaja y lo hacen por necesidad, a ellos tenemos que darle oportunidades”, indicó el director del plantel, Julian Adauto.

AUTORIZADOS. La Sunafil informa que con restricciones un menor entre 15 y 17 años de edad, puede trabajar con permiso de sus padres.