​Más de 73 mil alumnos regresan a colegios privados

Hoy, alrededor de 73 mil escolares de las instituciones educativas de gestión privada retornarán a sus aulas para dar inicio al año académico 2019 en la región Junín, según el Ministerio de Educación (Minedu).

PANORAMA. Al respecto, el titular de la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín, Héctor Chávez Melchor, manifestó que los especialistas del sector Educación supervisarán el inicio de clases en los principales colegios de la jurisdicción. “La intención es verificar el buen inicio del año escolar en las IE privadas, así como revisar las infraestructuras educativas”, resaltó. Agregó, que hay locales que deben superar ciertas observaciones, caso contrario serán sancionadas.

Asimismo, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), Huancayo es la que cuenta con más alumnos en IE de gestión privada, seguido de Satipo, Chupaca, Tarma, Pichanaqui, Chupaca, Jauja, Pangoa, La Oroya, Concepción, Junín, Río Ene Mantaro y Río Pangoa.

Chávez Melchor, detalló que aumentó el número de alumnos en las IE privadas por la sencilla razón de que los padres de familia optan por los servicios educativos que ofrecen (dígase infraestructura, equipamiento y enseñanzas).

En la región Junín se incrementó el número de alumnos en las instituciones educativas de gestión privada, en el 2017 eran 68,642 (15,913 en inicial, 29,459 en primaria y 23,260 en secundaria) y en el 2018 fue de 73,281 (17,096 en nivel inicial, 32,203 en primaria y 23,982 en secundaria). Para el 2019, este número subiría con las actualizaciones que vaya a realizar el Minedu.

Cabe precisar que las mensualidad de los colegios en el distrito de Huancayo puede llegar a costar hasta S/500, y si es alumno nuevo paga una cuota más.

El precio tiene que ver con los servicios que brinda cada IE, que es muy variado. Asimismo, si la pensión sube el colegio debe informar sobre las razones del aumento de las pensiones.

PRECISIONES. El Minedu, recomendó a los padres de familia, a utilizar la herramienta virtual Indeticole para verificar las características de las instituciones educativas que están autorizadas para funcionar en la jurisdicción.

Identicole tiene un buscador que permite ubicar a los colegios privados o públicos según localidad o distrito. Se pueden constatar los datos de ubicación de cada plantel, su número telefónico, el nombre del director (a), las pensiones que cobra, la cantidad de alumnos por aula tanto en inicial, primaria y secundaria, entre otros aspectos relevantes.

El Minedu, precisó que si el colegio que busca no se encontrara en el sitio web Identicole, se podría presumir que esa institución no estaría registrada en el sistema educativo o no contaría con permiso para operar.

PÚBLICAS. De otro lado en las IE de gestión pública el 11 de marzo empezarán las clases; sin embargo, el Minedu precisó que por las características climatológicas la fecha de inicio del año escolar 2019 es flexible y competencia de la DREJ, de ser el caso, podrían cambiar la fecha de inicio.

Recordar que la Contraloría General de la República informó que 113 locales educativos de la región Junín están en mal estado. Principalmente el estado calamitoso de las infraestructuras educativas, así como el peligro que representan para los alumnos.

En Chanchamayo son 28, Chupaca (6), Concepción (15), Huancayo (15), Jauja (17), Junín (4), Satipo (8), Tarma (9) y Yauli (11).