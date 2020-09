A travez del Decreto Supremo Nº 020-2020-MTC se informó que las personas que realicen comunicaciones malintencionadas a las centrales de emergencias, urgencias o información, s erán multadas hasta con S/17.200, equivalente a 4 UIT. En la región diariamente se recibe un promedio de 100 llamadas diarias de este tipo , así lo informó la Comandante de la X Departamental Junín Centro de la Compañía General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), capitán CBP María Cáceres.

Infractores serán multados

Las sanciones aplicadas a los infractores, y que se hallen consentidas, se inscribirán en el Registro de Comunicaciones Malintencionadas a cargo de la Dirección de Sanciones en Comunicaciones (DSANC).

María Cáceres detalló que de las cinco compañías que tiene bajo su jurisdicción (Huancayo, Jauja, El Tambo, Concpeción y La Oroya) , cada una recibe 20 llamadas diarias de este tipo y generalmente es para incomodar al bombero con burlas e insultos, otros llaman y cuelgan.

Contrariamente a lo que podamos imaginar, se ha detectado que son más los adultos que niños quienes realizan estas ofensivas e inutiles llamadas.

Anteriormente las llamadas eran realizadas desde teléfonos fijos y por menores, ahora durante la emergencia sanitaria por la covid-19, se han incrementado las llamadas por celulares y son hechas por adultos.

Según Cáceres la norma no ayudará a disminuir este tipo de llamadas, debido a que no tienen personal a quien se le reporte, además no precisa qué entidad se hará responsable de las multas.