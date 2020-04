Escrito por: Luis Quispe

Retornaba preocupado, temía contraer el COVID-19 y contagiar a sus seres queridos, pero al llegar a su casa terminó quebrándose por los mensajes de afecto que colgaron sus seres queridos a través de carteles.

Luego de su jornada laboral del viernes en el Policlínico de Essalud de Chilca, el galeno Frank Michael Juica Luya, retornó a su vivienda ubicada en el mismo distrito preocupado porque hace algunos días ,sin saberlo, atendió un paciente asintomático de COVID-19 y estaba temeroso de contagiar a sus seres queridos.

“Te pones a pensar en tu familia por el riesgo, hasta he pensado en renunciar. Pero al ver estos mensajes, me dio ánimos de continuar. Me llené de emociones, estaba muy feliz y triste a la vez porque quería abrazar a mis hijos y no podía hacerlo, solo me senté e hice mi oración de agradecimiento”, dijo.

Los familiares vieron que las 12 horas continuas de trabajo que hace Frank, lo desgastaron, por ello lo animaron recibiéndolo como héroe.

El paciente que acudió al Policlínico de Chilca, presentó síntomas de gripe, luego de unos días se confirmó ser portador de covid-19.