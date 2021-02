Ante la alta tasa de pacientes que necesitan una cama con ventilador mecánico. El jefe del servicio del medicina interna del hospital Carrión, Einer Castro Andrade demandó al Gobierno Regional la compra de un lote de 30 cánulas binasales de alto flujo de oxígeno.

“Yo laboro en el área de intermedios y hay pacientes que fallecen por no acceder a un ventilador mecánico, la tasa es alta y de 12 a 18 pacientes esperan una cama UCI, tenemos un nuevo proyecto que sería (que los pacientes covid) accedan a cánulas binasales de alto flujo, esas máscaras están a 18 mil dólares, pero en Lima, lo van a hacer por mil dólares a mi me llegará el expediente técnico y por eso estamos pidiendo 30 máscaras para Huancayo, la tasa de pacientes que no acceden a ventilación mecánica es alta y esta máscara es cómodo para Huancayo, hemos presentado el expediente y se prevé una compra en 10 días”, explicó.

En mayo y junio del año 2020, el hospital compró 20 máscaras snorkel como método de ventilación no invasiva y que también eran una alternativa de tratamiento.