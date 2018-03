​Médicos dejan hospitales de Junín y se van a otras regiones porque les pagan mejor 

Síguenos en Facebook y YouTube

En el Perú existe un déficit de 18 mil médicos para cubrir la alta demanda, que existe en los hospitales, donde a diario es un via crucis conseguir una cita sobre todo con un especialista.

La Región Junín, también adolece de este problema, el director del hospital Carrión, Daniel Yumpo Castañeda refirió que antes habián 5 cardiólogos, y 2 renunciaron, porque les ofrecían mejores remuneraciones en otros nosocomios. En Junín un cardiólogo percibe una remuneración de 6 mil soles, cuando en Huancavelica les ofrecen 8 mil soles. Esto genera que renuncien y de un momento a otros dejen al nosocomio causando perjucio a la larga lista de pacientes que requieren de este especialista.

PACIENTES PADECEN. Asimismo, mencionó que hace poco renunciaron dos médicos de medicina física y rehabilitación, uno más salió de vacaciones y el nosocomio, solo quedó con un especialista, que tenía que atender a pacientes en los consultorios, tenía que atender la certificación a personas con discapacidad y además era llamado al Poder Judicial para ratificar su diagnóstico de discapacidad a determinados pacientes, como lo requería la justicia.

En cuanto a los especialistas de neurocirugía, el hospital cuenta con 4 especialistas, pero tienen una plaza más que no puede ser cubierta. Un médico de Huánuco, quiere venir a laborar a Huancayo, para cubrir determinados turnos pero no puede porque el Estado no le permite percibir doble remuneración, explicó el director Daniel Yumpo.

En varias ocasiones, no hay neurocirujano para cubrir turnos de emergencia, y cuando ocurren múltiples accidentes, los pacientes con traumatismo encéfalo craneano grave tienen que esperar a que el médico cubra el turno, o de lo contrario lo tendrán que evacuar a una una clínica privada. Esta situación se complica aún más por la falta de equipos, en el hospital Carrión no tienen tomógrafo a y resonancia magnética para los pacientes que urgen este servicio.

CUANTOS. En Junín existen en promedio unos 3 mil médicos para un millón de habitantes, lo cual es insuficiente para la alta demanda.