El decano del Colegio Médico Región IV en Junín, Wilbert Barzola Huamán, manifestó que los médicos que están con licencia y que están atendiendo casos covid-19 en clínicas particulares, podrían ser pasibles de sanciones de parte del comité de ética del gremio.

“Posiblemente hay colegas que estén atendiendo casos covid-19 en clínicas y deben ser multados. Nosotros tenemos un comité de ética y vamos a trabajar para verificar qué personas son, porque por uno o dos no se pueden afectar a todos”, remarcó Wilbert Barzola.

Firman para seguir laborando

No obstante, refirió que la situación de algunos galenos es compleja, ya que existen colegas que pese a su vulnerabilidad han firmado compromisos para retornar a sus trabajos tanto en hospitales de EsSalud como en el Minsa, ya que se han visto afectados, puesto al no concurrir a sus puestos, no les pagan las guardias y se han visto afectados en sus ingresos. No obstante, no se precisa hasta el momento cuantos son en esta condición.

En Junín unos 250 médicos en promedio resultaron contagiados con el COVID-19 acotó el dirigente, la mayoría fue asintomático o tuvo síntomas leves, pero también 3 terminaron en la UCI, uno falleció con el virus en la Selva Central y dos por otras comorbilidades.

El decano, exhortó a la población a retomar las medidas de bioseguridad para protegerse del COVID-19, ya que el virus continúa presente en nuestro medio.

Demandó evitar acudir a lugares donde exista mucha gente aglomerada, y sobretodo tener mucho cuidado con los espacios cerrados, con poca ventilación, donde el contagio es mucho más riesgoso. Además, invocó no olvidar el lavado de manos y la distancia social.