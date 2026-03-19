Hasta el momento van 15 detenidos en megaoperativo de captura de la organización delictiva “Tecnológicos del Mantaro”, liderado por Cristian Rojas ‘Gosu’ (condenado a 10 años) y Flor de María Curasma conocida como la ‘Reina de las manzanitas’ capturada en su domicilio. Entre los detenidos habría dos agentes de la Policía Nacional.

Se trata de una organización criminal estructurada y tecnificada, dedicada al robo de celulares, receptación, acceso y vaciado de cuentas bancarias, reventa de equipos celulares y lavado de activos.

El megaoperativo se realiza en tres regiones del país: Huancayo, Chiclayo y Lima allanando 32 inmuebles. En Huancayo el operativo inició a las 3:00 de la madrugada en el pasaje Andaluz ubicado en el damero comercial de Huancayo.

Este pasaje alberga a puestos de venta y reparación de celulares. Sin embargo, los operativos en los que se hallan equipos móviles denunciados son constantes.

Precisamente, hoy, se han incautado gran cantidad de celulares de media y alta gama presuntamente sustraídos.