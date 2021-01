Mascotas sobre los tableros donde se corta la carne que venden a sus clientes, alimentos con la fecha de vencimiento manipulado, carne podrida, entre otras graves observaciones es lo que se notó en los principales mercadillos apostados en la Ciudad Universitaria.

La medición de temperatura corporal al ingreso de cada establecimiento es cosa del pasado en los cuatro mercados que visitó la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Las barreras de aislamiento comercio - cliente dejaron de aplicarse.

“Hemos encontrado comerciantes que no usan adecuadamente sus mascarillas, por ello, la población debe ser más cuidadosa, si los mercados no cumplen con los protocolos no se debe acudir a realizar compras”, indicó el gerente Joshelim Meza.

Son un riesgo

Por su parte la responsable de la Micro Red de Salud de Juan Parra del Riego, advirtió del riesgo que hay al acudir a estos lugares donde se dejó de aplicar los protocolos de bioseguridad.

“En algunos puestos se observó que falta medios de bioseguridad. Se les está indicando que tienen que cumplir los criterios de expendio de mercadería y el uso correcto de los equipos de de protección”, señaló Katy Vicente Almonacid.

El mercadillo “Jovita” es el que más observaciones tuvo por el expendio de carne malograda, pescados y no contar con licencia de Denfesa Civil, fue multado con 6 mil 600 soles y una clausura temporal. En el resto de lugares se les dio plazo de 72 horas para levantar las observaciones de los fiscalizadores de la comuna tambina.