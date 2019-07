​"Mesa de diálogo sobre proyecto Yanacocha la instalará la PCM" 

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, descartó cualquier instalación de mesa de diálogo para resolver el problema de la represa Yanacocha (Chupaca) debido a que ésta se instalará en la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). “Están pidiendo abrir una mesa de diálogo cuando esa mesa se va a abrir a nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros. No vaya a ser que se abra otra aquí y existan contradicciones entre las mismas. De todas maneras nuestro apoyo es definitivo”, indicó la autoridad luego del desfile cívico por Fiestas Patrias.

Cerrón Rojas dejó claro que no se trata de un problema a nivel del gobierno regional pues el responsable de la ejecución del proyecto hídrico es el Ministerio de Agricultura al que criticó por el acaparamiento del presupuesto en sus unidades ejecutoras y el descuido a la dirección regional. “Siempre he criticado el tema de los gobiernos paralelos, sobre todo en el sector Agricultura. El Gobierno Central, aquí en la región, tiene cerca de 12 unidades ejecutoras paralelas a la Dirección Regional de Agricultura donde prácticamente está todo el presupuesto. El presupuesto que tiene la dirección de Agricultura casi llega al medio millón o un poco más con lo cual no se puede hacer nada pero no nos sustraemos de la responsabilidad”, añadió.

Por último, señaló que su ausencia en la sesión solemne por los 198 años de Independencia del Perú se debió a gestiones que hizo en Lima respecto al Colegio de Alto Rendimiento y al hospital Neoplásico.

ENFRENTADOS. El problema de este proyecto pasa porque las comunidades de la cuenca alta y baja del río Cunas están enfrentadas.