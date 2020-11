Mientras el flamante presidente de la república, Manuel Merino Lama, juramentaba al cargo y recibía la banda presidencial; cientos de jóvenes salieron a las calles de Huancayo a protestar, con pancartas y una Bandera Nacional, arengando contra el Congreso de la República: “Congreso no me representas”; “Merino no eres presidente”.

Salen con pancartas en mano

Desde varios puntos de la ciudad realizaron una marcha para luego encontrarse en la Plaza de la Constitución. Allí protestaron acusando a los parlamentarios de haber propiciado la vacancia de Martín Vizcarra, para sus propios beneficios.

La mayoría de jóvenes portaban la camiseta de la selección peruana de fútbol, otros vestidos de payasos en clara alusión al los padres de la patria y, otro grupo con pancartas e indumentaria del valle del Mantaro.

La concentración para esta manifestación fue en el estadio Mariscal Castilla de El Tambo y el parque Huamanmarca donde participaron de un mitin y se retiraron hacia otros puntos con la promesa de más protestas.

protesta en Huancayo por toma de mando de Merino