La reestructuración del transporte urbano de Huancayo abre el debate sobre un eventual pago de indemnizaciones a las empresas que podrían verse afectadas por el nuevo Plan Regulador de Rutas (PRR). Los gremios solicitan evaluar mecanismos de compensación por sus inversiones ante la reducción de la flota de 6,460 a 2,385 vehículos y la integración de 35 rutas.

El pedido está incluido en la observación N.° 14 de las 34 observaciones presentadas por los transportistas al estudio del PRR y el Sistema de Gestión de Buses (BMS). La Asociación de Transportistas Unidos de la Región Centro y empresas como E.T. Municipal Saño S.A.C., quienes, advierten que el rediseño podría afectar inversiones, financiamientos, patios de operaciones y activos.

Los operadores señalan que la reducción de la oferta vehicular y la integración de recorridos podrían generar perjuicios patrimoniales. Por ello, solicitan incorporar una matriz de riesgos y establecer un tratamiento jurídico y económico para las inversiones.

El regidor y presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Provincial, Elio Laureano, recordó que las autorizaciones tienen fechas de caducidad. “Particularmente, este tema no lo veo con buenos ojos, pero esa es la parte técnica que tiene que levantar esa observación”, señaló.

Por otro lado, el gerente de Tránsito y Transporte, Jorge Luis Quispe Ávila, descartó que los operadores tengan derecho a exigir indemnizaciones, debido a que sus empresas no cuentan con concesiones, sino con autorizaciones administrativas sujetas al plan regulador.

“No son concesiones, son autorizaciones administrativas que se otorgan por un tiempo”, manifestó, descartando que exista la obligación de indemnizarlos.