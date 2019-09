Mujer escupe y hace tocamientos a policías en la comisaría (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una vez más, Aydeé Ramos Marín ( 47 ), armó un escándalo en la comisaría de Huancayo, cuando insultó y escupió a las policías que la retenían. Al promediar las 11:30 horas, la fémina que al parecer sufre trastornos, fue llevada a esta dependencia luego que alterara el orden en una heladería ubicada en las calles Giráldez y Áncash.

Como la fémina no cometió ningún delito no la enmarrocaron y ésta empezó a insultar y lanzar todo tipo de groserías contra las agentes que intentaban controlarla. Las policías intentaron controlar la situación en todo momento, pero, Aydeé Ramos, no dejaba de insultarlas y en determinado momento les escupió e hizo tocamientos indebidos a una agente.

El comandante PNP Jhon Luján refirió que la mujer es ininputable. Sin embargo, realiza las coordinaciones para que la agresiva mujer pueda ser internada en un centro asistencial.