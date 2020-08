Mujer pierde a su esposo y su padre por COVID-19 en menos de dos días y le niegan prueba rápida

Una mujer sufrió la pérdida de su esposo y su padre en menos de dos días. El domingo enterraron a su cónyugue que pereció por covid-19 y el lunes rebició noticias que su progenitor tuvo el mismo destino a causa de esta enfermedad.

Doris C.C., informó la mañana de ayer del fallecimiento de su padre L.C.M.(87), dentro de su domicilio, hace algunos días el longevo tuvo que ser retirado del hospital Carrión por falta de atención y camas. El sábado su cuñado tuvo la misma suerte.

“Me dijeron que llevara un colchón o una silla de ruedas si quería que mi padre permanecriera en el hospital por eso me lo traje a mi casa. Ahora he pedido que mi familia pase la prueba rápida porque tenemos altas probabilidades de tener el virus, pero dijeron que debemos ir al hospital, no consideran que podemos contagiar a otras personas”, señaló.

La mujer pide que por medio de una brigada puedan acudir a su vivienda para tomarle la prueba rápida a su famlia con quien los fallecidos estuvieron en contacto, incluso un niño de 5 años.