Mujer se desmaya en área de emergencia de hospital mientras esperaba atención

Una mujer se desvaneció en la puerta del consultorio de Emergencia del hospital Daniel Alcides Carrión, generando el pánico de los pacientes que también esperaban por atención.

ADOLORIDA."Me duele el abdomen, ya no tengo fuerzas, por eso me caí", dijo Aurelia Gaspar Apolinario, que fue auxiliada por las personas en la puerta del consultorio médico, y luego llevada en silla de ruedas para la atención médica. El galeno de turno le prescribió ampollas para calmar el intenso dolor que la aquejaba. Además de ordenar otros exámenes.

"El hospital tiene un protocolo, cuando llega un paciente pro emergencia, aquí se evalúa la prioridad que tiene, pero si ocurre algún evento mientras espera, se le atiende de manera inmediata, muchas veces el dolor causa lipotimia y por eso se desvanecen", dijo el médico Einer Castro indicando que luego de ser atendida, ya estaba en condición estable.

PACIENTES. Asimismo, mencionó que el servicio está muy saturado, porque el hospital Carrión atiende a pacientes de toda la periferie y por eso muchas veces el hospital colapsa por la gran cantidad de personas que acuden. Hasta agosto se había atendido a 3591 pacientes.

El hospital Carrión, es el único que cuenta con especialistas, en toda la macrorregión, por eso llegan pacientes de Junín y otras regiones como Huancavelica, Ayacucho, Huánuco y Cerro de Pasco.

Otro de los problemas, es que el hospital no tiene tomógrafo y los pacientes tienen que acudir a clínicas particulares.