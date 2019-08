Mujer y su hija de 6 años salvan de morir en incendio provocado en su vivienda

Síguenos en Facebook

Una mujer y su menor hija se salvaron de milagro de morir quemadas, su pequeña mascota que se encontraba en la habitación no tuvo la misma suerte, murió asfixiada por el humo. El incendio ocurrió a las 2:00 de la madrugada de ayer, en la avenida Jatun Sausa 280, distrito de Sausa en Jauja.

HECHOS. Alertados por la humareda, los esposos Gloria Mattos (66) y Víctor Rivera (65) despertaron. Al salir a la calle se percataron que el humo salía de la casa de su hija Rosario Rivera Mattos (26), creyendo que ella y su nieta se encontraban en el interior rompieron las ventanas de vidrio y la puerta principal; pero, al ingresar solo encontraron sin vida a la mascota de la familia.

El colchón, frazadas, prendas de vestir y ropero se quemaron por completo. Rosario, había acudido a un compromiso social, y su menor hija Emely (09), se quedó a dormir en la casa de su tía materna.

La Policía encontró en la habitación un palito de fósforo, el mismo que habría sido arrojado por una pequeña abertura de la ventana del dormitorio. Según las declaraciones de Rosario, su expareja quien sería un efectivo de la Policía Nacional que actualmente trabaja en la Comisaría de Jauja, sería quien habría intentado matarla.

“Vengo recibiendo constantes amenazas de muerte, desde hace tres meses, que decidí separarme, porque él (ex conviviente) tiene otra pareja. Horas antes del atentado me encontré el policía, quien con movimientos en la cabeza me amenazó”, señaló la agraviada.

Frente a este presunto intento de feminicidio, Rosario, pide garantías para ella y su menor hija, el hecho sería calificado como intento de homicidio, la menor pudo morir quemada o asfixiada como pasó con su mascota.

Las investigaciones se encuentran a cargo de la Policía de Criminalística Huancayo.

APOYO. Vecinos lograron romper las ventanas para auxiliar a los habitantes de la casa y sofocar el incendio.