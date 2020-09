¿Qué has estudiado tú?, ¿Quién es ella para que me ponga al piso de cara? ¿Qué ha estudiado?, Yo soy administradora enfermera p..a de m..rda", gritaba una de las jovencitas detenidas la noche de ayer durante una fiesta COVID-19 que se realizó en Huancayo.

Hasta un predio ubicado en Km.8 y 13 de Julio en el distrito de San Agustín de Cajas en la provincia de Huancayo, llegó personal de Serenazgo y la Policía Nacional para intervenir el lugar donde se realizaba una fiesta, con el volumen alto de la música incomodando a los vecinos.

Según versión de los integrantes del patrullaje integrado, al ser intervenidos los asistentes de la fiesta comenzaron a agredir verbalmente a los los efectivos de Serenazgo y la Policía Nacional, por lo que tuvieron que reducirlos y derivados a la comisaría del distrito para la respectiva papeleta.

Ahí no terminó todo, los agentes grabaron los insultos que gritaban dos mujeres contra dos policías femeninas que las habían intervenido. “yo te puedo entender que estoy borracha pero esa p..a no me va a venir a poner contra el suelo”, señalaba una, que incluso aseguró que un familiar suyo era policía, pese a ello no parecía mostrar el menor respeto por la autoridad.

Mujeres insultan a policías luego de ser intervenidas en fiesta COVID-19 en Huancayo

Mujeres en estado de ebriedad insultan a policías que los intervinieron en Huancayo