​Municipales y venezolanas se enfrentan por comercio informal en Huancayo

Trabajadores municipales de Huancayo, tuvieron una fuerte discusión con un grupo de cuatro venezolanas cuando trataban de desalojarlas, de la esquina de la Av. Loreto y Calle Real, donde vendían caramelos.

Según explicaron las extranjeras, se habría suscitado de forma inhumana al venir agresivos y con fuertes palabras a querer retirarles sus pertenencias.

“Fueron violentos y creo que no es la forma correcta, estamos trabajando con nuestros hijos porque no tenemos otro empleo. A pesar de eso nos dijo que no era su culpa que tengamos hijos”, dijo Noelí Pérez.

Asimismo, lamentó que no tuvieran respeto por su compañera, Yanmary Rodríguez, que tiene una menor con discapacidad física.

Por otro lado, el gerente de Desarrollo Económico, Danny Luján, aseguró que no es por su condición ni por su nacionalidad, sino por el plan estratégico contra el comercio informal en la zona monumental.

“No puedo afirmar ni negar la agresividad que manifiestan porque no estuve en ese momento. Cuando llegué se les pidió que se retiren y que vendan de forma ambulatoria (caminando)”, dijo.