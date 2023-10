A solo horas de las celebraciones del Día de la canción criolla y Halloween este 31 de octubre, decenas de eventos y fiestas vienen promocionándose con una amplia oferta; sin embargo, al momento ningún evento tendría los permisos municipales.

Según la Gerencia de Promoción Económica de Huancayo, hasta este lunes 30 ningún evento masivo en el distrito de Huancayo ha tramitado los permisos para su realización exponiéndose a clausuras.

De otro lado, señaló que como parte del plan de fiscalización durante fiestas del 31 de octubre se ha ampliado los grupos de trabajo de policías municipales y personal de fiscalización para realizar la intervención a eventos que brinden las garantías. Los principales puntos de intervención serán las zonas que congregan giros especiales como la Av. Huancavelica, Jr. Puno, el centro histórico de Huancayo y algunos puntos principales en la periferia del distrito.

“La población no debe asistir a locales que no cuentan con los permisos municipales para su funcionamiento ya que se exponen a enfrentar experiencias perjudiciales como consumidores”, dijo el gerente Joselim Meza. La disposición municipal precisa que cualquier evento no deportivo ni cultural debe contar con el permiso.