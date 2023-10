Un músico se salvó de morir luego que una camioneta lo embistió, cuando delineaba la imágen para elaborar una alfombra para el Señor de los Milagros en la avenida Ferrocarril y Progreso en El Tambo. El accidente ocurrió el jueves 26 de octubre a las 9:15 de la noche en el distrito de El Tambo. Ese día el Señor de los Milagros, realizaba su tercera imponente procesión.

“Yo hacía el dibujo para elaborar la alfombra para el Señor de los Milagros, cuando apareció una camioneta blanca a las 9:15 horas me embistió e impactó contra mi cabeza, perdí el conocimiento y cuando volví en mí el serenazgo me llevaba al hospital”, relató Jack Poma Salvador.

En el lugar del accidente, los vecinos que también elaboraban sus alfombras gritaban que atrapen al conductor, mientras que Jack se desangraba por la cabeza, ya que el impacto le dejó profundas heridas en la parte derecha y frontal de la cabeza. La silla que colocaron para frenar el tránsito voló con el impacto y aterrizó contra la víctima. Los serenos lo evacuaron al hospital Ramiro Prialé de EsSalud.

El herido dijo que en el nosocomio, no habían camas y le dijeron que debía esperar en una camilla malograda. Por ello optó por retirarse a su casa, con más de 20 puntos en la cabeza.

“Siento que es una nueva oportunidad de vida que me da (el Señor de los Milagros), son pruebas que nos da Dios, y esta vez me tocó a mi”, exclamó, Jack Poma, postrado en su cama. Este padre de 35 años, era el sostén de su hogar ya que trabaja en una cevichería, pero también es músico en una conocida agrupación, cuyas presentaciones fueron canceladas, ya que no saber cuando más durarán sus terapias de recuperación, en vista que tiene una pierna lesionada.

Su esposa Irina Miraval, demandó a los vecinos y negocios que existen en la avenida Ferrocarril y Progreso que los apoyen con las imágenes de las cámaras de seguridad, para dar con la placa de vehículo y que el irresponsable conductor sea atrapado y que responda por lo ocurrido.