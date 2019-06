​Nervios delatan a sujetos que trasladaban 82 kilos de droga en 4 neumáticos

Síguenos en Facebook

Era un operativo de rutina para controlar los vehículos y la identidad de los pasajeros, cuando los efectivos de la comisaría de Chupaca y Gopar notaron la sospechosa reacción del conductor y ocupantes. Los viajeros se mostraron nerviosos, por lo que los policías a las 01:37 horas de ayer, revisaron minuciosamente el camión blanco de placa ASB-913. Sobre la toldera de color marrón, los custodios con el comandante PNP Izquierdo hallaron 12 paquetes escondidos con olor característico a droga, luego encontraron otros 61 paquetes en cuatro neumáticos que se encontraban en la carrocería. Cuatro varones y una joven que cargaba a su hija de 5 años quedaron detenidos. La intervención se realizó en el Centro Poblado de Acopalca de Huancayo.

DURO GOLPE. “Solo me encargaron el traslado del camión a Huancayo, no sabía que había droga”, dijo a los policías, el conductor Antonio Tello Meza (37). Junto al dueño del camión, se detuvo a, Cain Ovando Vicaña (41), Relinda Meza Tapia (21), Williams Galindo Cóndor (32) y su hermano Abel Galindo Cóndor (20), quienes son interrogados. Todos fueron trasladados a la comisaría de Huancayo donde en presencia del representante del Ministerio Público, con ayuda de patas de cabras y otros se sacó los aros de cuatro neumáticos donde hallaron 82 kilos con 200 gramos clorhidraro de cocaína. Durante la intervención el celular de Antonio Tello, no dejaba de sonar. La mayoría de los intervenidos son de Tayacaja - Huancavelica, por lo que se presume que la droga fue camuflada en esta zona. Toda la droga incautada esta valorizada en unos 70 mil dólares. “En esta operación se ha logrado un importante hallazgo. Son 73 paquetes que nos indican que se trataría de una organización que trasladaba esta droga del Varem a Huancayo, por la carretera de Huachocolca- Surcubamba. Es un importante logro contra al tráfico ilícito de droga”, comentó el general PNP Alejandro Oviedo.

ATENTOS. Los policías recién habían intervenido 2 dos vehiculos, cuando apareció el camión donde llevaban 82 kilos de droga.