​Niña con leucemia y COVID-19, urge de ayuda para poder acceder a leche y pañales

Tiene solo 4 años y once meses y a su corta edad, debe lidiar con la leucemia. La pequeña Alondra, solo vive con sus abuelos, pero ellos no la pueden ni ver, porque son personas en riesgo y no los dejan ingresar al hospital El Carmen.

Para desgracia de la pequeña, fue detectada con el COVID-19 y es por ello que en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas no admiten su traslado para el tratamiento de la leucemia que necesita.

Unas enfermeras del hospital El Carmen, la grabaron en vídeo, donde la pequeña manifiesta su deseo de curarse y volver a casa con sus abuelos. El personal del nosocomio inició una campaña para recolectar pañales para adulto talla S, leche Pediasure, ropa para niña talla 16, pañitos húmedos, papel toalla y juguetes.

La menor permanece en un área diferenciada, donde recibe los cuidados de las enfermeras del hospital El Carmen, quienes le brindan los cuidados con los trajes de bioseguridad según el protocolo para atención de estos pacientes.