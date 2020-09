Una triste noticia se ha dado a conocer y es que una menor quiso nadar con sus amigos del barrio Progreso en Huancán y se ahogó en un puquial a las orillas del río Mantaro, Huancayo.

Cerca al medio día del domingo, la niña de iniciales R.F.M.A. se dispuso a jugar con sus amigos, cerca a las riberas del Mantaro, luego de varios minutos la pequeña se sacó la ropa y se lanzó a las aguas profundas del puquial pensando que no se hundiría.

Cabe mencionar que los otros niños trataron de auxiliarla, pero al ver que ya no se movía pidieron ayuda a un taxista que lavaba su unidad, el hombre del volante la sacó, pero no reaccionaba y la llevó a la posta de Chilca.

“Encontré a mi hija muerta en la posta. Ella me decía que no debo estar triste, que se convertiría en ingeniera y me compraría una casa” , dijo la madre Eudacia Acuña.

La joven madre tiene otros cinco hijos, tras el abandono de su pareja afronta sola la pérdida.

VIDEO RELACIONADO

Sepultan a policía que fue asesinado en comisaría

Huancayo: sepultan a policía que fue asesinado en comisaría

Obrero cae de tercer piso en Huancayo

Obrero cae de tercer piso en Huancayo