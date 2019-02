Niña de 9 años desparece desde el lunes y desesperada familia la busca

Síguenos en Facebook

Salió de su casa, llevando a su hermanito a la academia y ya no regresó más. Su madre Liz Tineo y familiares, desesperados la buscan desde la mañana del lunes y no la hallan. Marjori Milagros Quispe Tineo (9), estaba a solo una cuadra de su vivienda ubicada en el distrito de Pilcomayo, cuando desapareció a las 8:15 horas. Hasta la noche de ayer, la pequeña no era ubicada. Sollozando, Liz Tineo, pidió ayuda para ubicar a su engreída. “Ayúdenme a encontrar a mi pequeña hija, quiero que ella esté sana.

Voy a buscarla y no descansaré hasta encontrarla”, dijo llorando la angustiada madre.

Policías de la Unidad de Desaparecidos y Trata de Personas también se aunaron a la búsqueda. La mañana de ayer, un mensaje enviado a un familiar, en el que decían que la niña estaba por el cementerio de Sicaya, movilizó a los familiares, pero lamentablemente no la encontraron.

Otro testigo refirió que la niña habría abordado una moto. Si usted conoce del paradero de la menor debe dar aviso a la Policía o llamar al 975370030 - 942541413. Al momento de su desaparición Marjorie llevaba puesto un polo negro, chompa rosada, una licra y zapatillas blancas.