No dejan salir de alta a madre por deuda de S/6 mil a hospital

Una madre de familia no puede salir del hospital Carrión debido a que tiene una deuda de 6 700 soles, ya que pese a tener Seguro Integral de Salud, este no cubre todos los gastos por la atención que recibió en el nosocomio del Estado.

Deuda. Según declaró su hijo, Enrique Alfaro Jaucha, Abadeza Jaucha León fue evacuada por emergencia al nosocomio. El 10 de diciembre le recetaron unas pastillas y un jarabe y le operaron de emergencia. Asimismo, fue operada por una colecistitis aguda. Cuando le dieron de alta, le dijeron que el tipo de seguro que tiene la paciente no cubre todos los gastos. Hace unos días le dijeron que tenía una deuda de 15 mil soles y le rebajaron a 6 mil 700 soles, pero no cuenta con los recursos para cubrir los gastos. “Nos están cobrando por la operación, diálisis y las medicinas, ya gasté 3 mil soles, pero no tengo más para pagar lo que me piden, yo desconocía que el Seguro no le iba a cubrir los gastos y ahora no la van a dejar salir hasta que paguemos”, reclamó Enrique Alfaro Jaucha.

El jefe de la Oficina de Seguros del Hospital Carrión, Edinson Aquino López, respondió que que el tipo de seguro con que cuenta la asegurada es el SIS PARA TODOS y su plan de financiamiento tiene un cantidad limitada de condiciones asegurables. En este caso en particular la cobertura que brinda el Seguro Integral de Salud es para una gran parte de la atención brindada, quedando solo el consumo de medicamentos e insumos de saldo a pagar. Necesita ayuda.