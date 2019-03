“No podemos entregar una estafa a Satipo”

Síguenos en Facebook

Sin duda el hospital de Satipo podría convertirse en otro “Caso Jauja” para el gobernador Vladimir Cerrón. Arriesgando este enfrentamiento ha decidido continuar con el proyecto de un hospital mucho más grandes, moderno y que atienda las demandas de la provincia más grande de la región. “No tiene ningún sentido el proyecto de la gestión anterior, entregar un hospital nuevo sin tomógrafo, resonador, arco en C. Es un crimen blanco y por estar apresurados no podemos “condenarnos técnicamente” y entregar una estafa para Satipo. Un hospital se construye cada 100 años y no podemos cambiar más adelante algo que sale mal”, indicó.

Para el gobernador, Satipo requiere que el hospital Higa Arakaki cuente con más especialidades y un mejor servicio, para lo cual es necesario elevar de categoría teniendo en cuenta que a la fecha el hospital utiliza más de 100 camas, con el proyecto II-1 de la ex gestión se bajaría a 67, mientras que un hospital II-2 que planteamos se contaría con 120 camas a más y un crecimiento futuro.

De otro lado, Cerrón Rojas exhortó al alcalde de Satipo a ser más coherente y serio en sus decisiones. “El alcalde debe ser más serio, no dejarse manipular y envenenar por ex funcionarios de Jauja, quienes llevaron a un fracaso, como el ex alcalde, situación que le hace daño y le hacen soñar que pude ser gobernador regional”, precisó.

AMBIGUO. Cerrón dice que el presupuesto del está garatizado, el congresista Pariona dice que podría revertirse.