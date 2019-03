Novios y albañil que íban a fiesta en Huancayo mueren debajo de bus "Salazar"

Síguenos en Facebook

Este no era el bus que los iba a traer. Cuando los pasajeros del vehículo T8F-958 de la empresa “Salazar” se embarcaron en el paradero Yerbateros (Lima) con destino a Huancayo, tuvieron que bajar del primer carro que habían abordado, porque presentó fallas mecánicas y los transbordaron a la unidad que finalmente terminaría volcando en el kilómetro 70 de la Carretera Central, con el saldo de tres muertos (a quienes los bomberos y policía de Jauja sacaron debajo del bus) y 29 heridos.

DOLOR. El accidente sucedió en la “Curva del Diablo”, a cinco minutos del puente Stuart (Jauja). José Luis, quien trasladaba artesanía importada de Colombia, a Huancayo, iba en el asiento N° 10 y escuchaba hablar a los pasajeros de lo peligroso de esta zona, cuando el carro volcó.

“Justo estaba despertando, me levanté un poco y al menos pude reaccionar, me caí encima de unas señoras, pero me golpeé el cuello con la canastilla y me rompí la clavícula”, contó, aún en la zona del accidente.

Hasta el lugar también llegaron Anibal y Mayela Ramirez De la Cruz, padre y tía de Pedro Luis Ramirez Nuñez (24), quien pereció junto a su novia Teresa Díaz Sullana (30) quien era natural de Arequipa. “Ellos ya se iban a casar este fin de año, ambos eran profesionales, mi único hijo ingeniero mecánico en La Ford ¿Quién va a responder por ellos?”, lamentó el padre.

La tía, agregó que los dos y tres primos iban a Huancayo para pasar una fiesta de yunza y visitar a su abuela quien se encuentra enferma.

“Les gustaba la banda y venían a divertirse. La empresa (Salazar) tiene que responder y trasladar los cuerpos a Lima, donde están sus amigos”, dijo.

La otra víctima mortal, Fredy Macyori Caballero (38), venía de Pamplona con su esposa Susana Vasquez (38) para visitar a su familia en Conopa (Jauja). “Ayer me llamaron diciendo que iban a venir, para la fiesta. Ya hace 18 años que vivían en Lima. él se dedicaba a la albañilería”, contó la suegra del fallecido, en el hospital Domingo Olavegoya, a donde llevaron a los heridos.

DETENIDO. Varios de los pasajeros que abordaron el bus de dos pisos, aseguraron que el chofer, Peter León Caja Chihuan, se había quedado dormido. “Yo he visto, porque estaba a cinco metros del chofer. El carro se despistó a 20 metros y se echó despacio nomás. La gente que estaba durmiendo se aplastó uno a otro”, contó Dany Valero.

El conductor también fue internado en el mismo hospital de Jauja con policontusiones y una fractura en la mano derecha. Además fue puesto en custodia policial en calidad de detenido por homicidio culposo y lesiones. Mientras, en presencia de la fiscal se entregó el equipaje a los pasajeros que tenían su boleto.

OTROS HERIDOS.

Doris Saavedra(48), Marilu Condor(27), Mo desta Montalvo(82), PelayoChanco,Carmen Arenales(58),Victoria Gutierrez(45),Roman Vasquez(52),Doris O- caña(18),Hernando Salvatierra,Liz Castro (33),Felícita Trujillo (70),Ana Quispe(57), Norma Quintana(57), NiltonBernabé(57), Sa úl Pozo(35),Mises Ve- lasquez(55),Azurza Ur pi(39),Apolinaria Cua- dros(60),Gloria Sala- zar(47),Maribel Lobo (42),Leonardo Acuña (21),Marina Chahuayo (58,Junior Castro(22)y Franco Meza(26).