​Olinda, la mujer que escapó del fuego al querer salvar inversión

Olinda estaba desesperada, lloraba, gritaba, no sabía qué hacer al ver que el trabajo de toda una vida era consumido por el fuego. No pensó, arriesgó su vida y trató de recuperarlo, pero todo esfuerzo fue en vano. “He salido a hacer unas compras, volví en un minuto y todo ya estaba ardiendo. No he podido hacer nada. Más de 150 mil soles en productos y mi canguro con S/4 mil que tenía para pagar la cuenta de un préstamo, todo se ha quemado. Todo. Me da más pena que mis perros y mi gato se han quemado”, manifestó - llorando- Olinda Refulio quien era la propietaria de la tienda de mochilas y maletas “Roxitex”, local donde trabajaba desde hace trece años.

Claramente, Olinda sobrevivió y logró escapar de las llamas que consumían su local. Tiene la frente y el pómulo derecho con ampollas debido a las quemaduras y la parte del brazo derecho de su casaca térmica (material altamente inflamable) quemada. Ella tuvo que apagar el fuego en su brazo con una mochila. “He pedido al dueño muchas veces que (remodele), haga las divisiones con material noble, ya que todos (tres locales) estamos solo con triplay”, precisó.

QUEMADO. Otro de los negociantes afectados es el comerciante Leo Tucto, quien desde hace un año instaló ahí su tienda de comida rápida y ponches, denominada “Ponches Leo”. “He perdido unos 124 mil soles que costó la implementación y lo que teníamos en la tienda”, comentó. Él estaba almorzando en el mercado mayorista cuando se enteró de lo ocurrido y cuando se desplazó a su tienda, ya todo estaba consumido. “Mañana me levantaré, vendré a mi local, venderé chicha en un balde aunque sea, pero seguiré adelante, no me voy a sentar”, acotó Leo, quien tiene este negocio de ponches como ambulante desde hace 23 años y el año pasado pudo montar un local. Desde hace seis años que Leo participara del famoso festival de la gastronomía Mistura en Lima. Los demás comerciantes no quisieron declarar. Lo poco que se salvó estaba en la calle.

