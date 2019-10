Ollanta Humala: "Me apena la situación de Vladimir Cerrón"

Síguenos en Facebook

El expresidente de la República, Ollanta Huamala, llegó a Huancayo para reunirse con sus bases frente a las elecciones congresales de enero del 2020. Y aprovechó para opinar sobre la coyuntura política y la situación por la que atraviesa la región Junín.

¿Señor Ollanta iniciando con el trabajo con miras a las elecciones congresales?

Sí, esta es una visita de carácter de trabajo y político para tomar contacto con los dirigentes el partido y observar la problemática que está viviendo Junín, más aún con lo que ha pasado a nivel nacional que afecta a las regiones con el tema de las obras que se han quedado paralizadas.

¿Usted ya evaluó algún cuadro político en la región Junín para poder postular con su partido?

Dos cosas. Uno, todavía no sabemos las reglas que tendrán estas elecciones, porque este es un periodo para completar una gestión que ha sido interrumpida por la disolución del Congreso, por lo que no sabemos si la Ley Electoral que se ha hecho para una situación ordinaria se va aplicar ahora para una situación extraordinaria. Por eso acá el Jurado Nacional de Elecciones tiene que explicar esto de la elección parlamentaria. En el otro tema todavía no hemos visto nombres, todavía estoy haciendo un acercamiento con los dirigentes para ver cómo están las cosas en Junín.

¿A pensado realizar alguna alianza con algún Movimiento Político Regional de Junín?

No lo descartamos y justamente vengo para eso para conversar con dirigentes para ver cómo está la situación, por que la última vez que vine , el gobernador regional estaba en funciones y hoy en día ya no está. Las cosas van cambiando.

Ahora que menciona a Vladimir Cerrón, ¿qué opina usted de la situación actual que viene afrontando?

Es una situación terrible, me apena mucho que esté en esta situación, espero que pueda aclarar sus temas ante la justicia. Entiendo que ya es una sentencia en primera instancia y no una prisión preventiva, por lo tanto su situación es complicada y eso también complica la situación de la región. Retirar al gobernador de la región de todas maneras genera una zozobra y no estamos para eso.

¿Alguna vez pensó en hacer una alianza con Perú Libre?

Tendríamos que conocer los términos y todo en el marco de lo legal, pero no los conozco. Sabemos que el nacionalismo es el primo hermano de la izquierda, pero como dije, primero deberíamos ver los términos.

Ha sido una semana con muchas definiciones para el país , para usted ¿fue correcta la decisión del presidente Vizcarra al disolver el Congreso?

Una decisión difícil pero inevitable, no es un motivo de alegría , yo no veo motivo de celebración como si el Perú hubiera clasificado al mundial, terrible lo que ha pasado en el Perú. Y estamos yendo al Bicentenario en una situación de precariedad institucional, tenemos hoy día un presidente que tomó una decisión dura, inclusive yo se lo recomendé públicamente como partidario el adelanto de lecciones y ahora estamos frente a otro escenario.

No tenemos antecedentes de cómo gobernar cuando el presidente tiene en su poder dos estados por que estará solo con Decretos de Urgencia, que no van ser tamizados. Ahora si tenemos que estar vigilantes de cómo Vizcarra lleva al país porque ya no tiene excusas.

¿Cómo califica la decisión de Mercedez Aráoz de juramentar como presidenta de la República?

El hecho concreto aquí es que juramentó como presidenta habiendo un presidente de la República , lo cuál mas halla del ridículo puede configurar un delito penal. Creo que probablemente todos los políticos tienen expectativas y ambiciones, imagino que los que van como vice presidente muy adentro de sus cerebro aspirar a ser presidentes en algún momento.

¿Cree que todavía tenemos buenos cuadros políticos para llevar al país en este periodo de transición?

Bueno haremos nuestro esfuerzo por encontrarlos. Pero no hay que creer que los que nos representaban son lo peor de la sociedad, no, eso es lo que ha salido de las elecciones donde todos hemos votado. En cuatro meses ¿usted cree que van a salir congresistas que deben hacer mejor su trabajo que el anterior Congreso?, por eso también nosotros estamos preocupados por buscar gente nueva.