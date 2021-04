Luego de la muerte de más de 150 integrantes de bandas y orquestas en Junín, los dirigentes de los artistas de la región alistan medidas para exigir al gobierno central la reactivación de su sector. “Nos encontramos en la ciudad de Lima, la protesta será a nivel nacional, somos miles de artistas perjudicados, que nos hemos quedado sin trabajo hace más de un año por la pandemia”, informó Eduardo Vilcapoma, dirigente de las orquestas.

Otros rubros

Vilcapoma detalló que al mes las orquestas pierden entre 15 mil a 20 mil soles, por lo que se han visto forzados a dedicarse a otros rubros para sobrevivir.

“Yo por ejemplo estoy enseñando música de forma virtual, pero no me alcanza para mantener a mi familia”, detalló.El dirigente dijo que no solo los músicos han perdido sus ingresos. “Las personas que nos alquilaban disfraces, los coreógrafos y más”, dijo.