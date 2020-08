Enfermos con COVID-19 llegan a hospital con su balón y esperan en silla por una cama

Escrito por Carmen Ramos

En ambulancias, en taxis y autos particulares a cada momento, son evacuados en situación muy crítica los pacientes con COVID-19 al hospital Carrión, ellos llegan de diversos distritos conectados a un balón de oxígeno y tapados con una frazada, en busca de una cama para ser hospitalizados.

No obstante, en este momento, la situación es crítica en el nosocomio local, porque no hay camas y los pacientes tienen que esperar en sillas, con su balón de oxígeno al lado, esperando que un paciente sea dado de alta o que fallezca, para que ellos puedan ocupar su lugar. Aunque suene duro mencionarlo.

"Ya no puedo respirar"

Uno de esos pacientes era un taxista, que ya no podía respirar, con tos incesante, y con una baja saturación de oxígeno, por debajo de 50.

El conductor, de 64 años, de inciales A.T. antes de enfermarse estaba trabajando para llevar el pan a su familia, pero en ese interín algún pasajero lo habría contagiado, pese a que su vehículo contaba con las medidad de bioseguridad.

“Por favor, pido a los médicos que me evalúen, ya no puedo respirar, me estoy ahogando”, increpó el hombre del volante que bajó del vehículo con apoyo de sus familiares.

Ayer, unos 16 pacientes estaban esperando una cama para Hospitalización General, pero el requisito para ingresar era contar con el balón de oxígeno.

Además, habían 20 enfermos críticos que pugnaban por una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Sector salud en emergencia

En el hospital COVID-19 de El Tambo, en la actualidad, están con 15 pacientes muy graves en la Unidad de Cuidados Intensivos, dijo la médico Patricia Munive, indicando que los llevan cuando, ya probaron con varios tratamientos, que complican su salud.

El jefe de Epidemiología de la Diresa Junín, Luis Zúñiga Villcacresis, informó que a la fecha son 23 mil 524 contagios acumulados de COVID-19 durante la cuarentena. Unos 758 han fallecido con el virus, 448 están internados en los hospitales y 48 ocupan las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Respecto a los contagios, por etapa de vida, los adultos representan la mayor cantidad de contagios con 14 mil 146 casos, ellos integran la población económicamente activa con 20, 30 y 40 años que sale de casa a trabajar y estarían propagando los contagios en las personas con comorbilidades que viven en sus hogares, que serían sus abuelos, situación que concuerda con la alerta de la Organización Mundial de la Salud.

Los jóvenes contagiados son 4819, adultos mayores 3541, adolescentes 519 y 499 niños contagiados. Huancayo reportar 13 mil 586 contagios, Chanchamayo 3003, Satipo 1983, Chupaca 1143, Tarma 893, Yauli 868, Jauja 783, Concepción 455, Junín 544 y los casos importados 466.