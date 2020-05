Pacientes recuperados de COVID-19 deben abstenerse del alcohol y el tabaco

El superar el coronavirus, no asegura tener inmunidad de contraer la enfermedad nuevamente. En Junín, son un total de 344 personas dadas de alta médica que deben cumplir con cuidados estrictos mínimo por 14 días para evitar secuelas graves, explicó el epidemiólogo del Hospital Daniel Alcides Carrión, Raúl Montalvo.

A raíz que no se conoce al 100% como actúa y desaparece el virus, se exhorta abstenerse del consumo del alcohol, tabaco y relaciones sexuales o uso de protección obligatoria. “El virus se presenció en varias partes del cuerpo, al recuperarse el sistema inmunológico está recuperándose y requiere un balance en la alimentación y esfuerzo físico”, dijo.

Cuidados. Montalvo Otivo, explicó que todo paciente, dependiendo de la gravedad con la que padeció la enfermedad, debe someterse a un rol y cambio de estilo de vida saludable.

Agregó que la restricción del consumo de alcohol, se da porque el virus ataca el sistema gastrointestinal y pueden presentarse con diarreas, nauseas, dolor abdominal y general.

En el caso del tabaco, que es el más riesgoso, exhortó que debe ser retirado por completo hasta tener un diagnóstico médico saludable pasado los 15 días. “El sistema respiratorio es el más sensible y por el virus se encuentra delicado, por ello, es fundamental que los pacientes recuperados no fumen. Algunas de las secuelas por no respetar esta recomendación, son las fibrosis pulmonares en más del 30%”, manifestó.

Por otro lado, ante el estudio que demostró la presencia del covid-19 en el semen y secreciones vaginales, el epidemiólogo refirió que se debe utilizar preservativo obligatoriamente o también abstenerse por el plazo de 14 días.

Por otro lado, en lo que respecta a la alimentación Moltavo aclaró que se debe mejorar la hidratación según edades, tener una ración de frutas ricas en vitaminas A, B y zinc, consumir en proporción productos integrales y legumbres, productos bajos en grasas, carnes de dos a tres veces por semanas, roja (res, cerdo) una vez a la semana, pescados dos a tres y huevos cuatro veces a la semana.

“Las legumbres o verduras que se compran una a dos veces por semana, deben ser en su preferencia de color verde, albahaca, espinaca, brócoli, lechugas y otros”, agregó.

Para complementar, la actividad física debe ser leve y progresiva. Se recomienda caminar, subir gradas, ejercitar lo pies y brazos y ejercicios de estiramiento para evitar el sedentarismo.

Por último, el especialista exhortó a cumplir con las medidas de prevención hasta que se levante la cuarentena y puedan acudir a su cita médica para tener resultados de evolución del organismo.