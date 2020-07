Pacientes vencen al coronavirus en hospital Carrión de huancayo pero se quedan con secuelas físicas y psicológicas

Escrito por Carmen Ramos

A 138 días de la pandemia que azota a la región, son incontables los testimonios de las víctimas de esta enfermedad, muchos han fallecido, pero también quedan la historias que jamás se quedarán olvidadas.

La técnica en enfermería Bony B.A. que laboraba en el hospital Carrión logró vencer al virus luego de estar 10 días conectada a un ventilador mecánico en el hospital COVID-19 de El Tambo.

A su salida los aplausos, le daban la bienvenida, le alcanzaron unos globos y rosas.

Los médicos, enfermeras y técnicos con quienes batalló contra el virus la acompañaron hasta la puerta. Todos lucían cubiertos de sus trajes especiales.

La joven aún estaba en su silla de ruedas. Y con la voz entrecortada dijo a los médicos, que agradecía por su dedicación, profesionalismo y humanidad que tuvieron con ella.

Ella sobrevive pero su hemano no logró hacerlo

La comerciante L.R. de 59 años, jamás olvidará aquel día cuando fue internada en el hospital Carrión por el COVID-19, ya que en ese preciso instante el cadáver de su hermano, un taxista, era retirado del mismo nosocomio.

Lourdes, siente que Dios le está dando una segunda oportunidad de vida, ya que por su sobrepeso en el hospital, no le daban esperanzas.

“El 16 de julio me interné en el hospital, me dolía todo el cuerpo, tenía escalofríos, falta de aire, pero los médicos pese a todas las limitaciones y cantidad de pacientes que tenían me han salvado”, relata.

Durante 13 días vivió dependiente del oxígeno, la primera vez tuvo que pagar 4400 soles, luego necesitaba recargas de hasta 3 veces al día. Ahora permanecerá 15 días más en cuarentena, las secuelas que le deja la enfermedad son físicas y psicológicas. Se agita al respirar, no tiene fuerzas en las piernas y tendrá que seguir con la rehabilitación. Finalmente, mencionó que si su hermano se hubiese recibido atención médica y tratamiento oportuno estaría vivo.

Toda una familia contagiada

. En Chilca, también murió una anciana, que junto a 5 integrantes de su familia, se contagio del COVID-19. Ella se complicó porque no conseguía una cama en el hospital Carrión, y cuando por fin encontró lugar, ya no pudo resistir.

Ahora esperan retirar su cadáver, pero les han dicho que solo podrá ser enterrada en el cementerio de Corona del Frayle, donde van todos los fallecidos por el virus.