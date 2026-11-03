Un clima de profunda consternación, dolor e indignación embarga a la provincia de Huancayo tras el fatídico asesinato de Kenny David Ayma Poma (20) estudiante del octavo ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales y Marketing, en la Universidad Continental.

El universitario, quien laboraba incansablemente para costear su formación académica, perdió la vida tras ser brutalmente apuñalado en las inmediaciones del emblemático Parque de la Identidad Wanka.

Exigen justicia

En medio de escenas de dolor desgarrador, los restos de Kenny David Ayma Poma fueron retirados de la morgue deHualhuas para emprender el viaje hacia Satipo, su tierra natal, donde se le dará cristiana sepultura.

Su padre, destrozado y entre un llanto incesante, expresó el dolor que hoy conmueve a toda la ciudadanía huancaína.

“Traje a mi hijo a Huancayo para que tenga un futuro y estudie, y ahora me lo estoy llevando en un cajón”, señalaba mientras lloraba.

La tragedia ha encendido la alarma entre la comunidad estudiantil de la Universidad Continental. Sus compañeros de aula levantaron su voz de protesta para exigir la inmediata captura de los responsables y denunciar que la delincuencia se ha apoderado de los exteriores de la casa superior de estudios y zonas contiguas como el Parque de la Identidad.

Según señalan los universitarios, los asaltos y agresiones son una constante que sufren a diario sin que las autoridades locales ni las fuerzas del orden brinden el resguardo policial o de serenazgo necesario.