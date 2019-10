Padre lucha para vencer carcinoma que aqueja a su hija

Síguenos en Facebook

Fue encontrado llorando cuando manejaba su taxi, al ser intervenido por un efectivo policial contó la triste historia que pasa con la enfermedad que aqueja a su pequeña hija de solo 11 años, a quien los médicos de Lima han desahuciado.

Lucha. Cada madrugada, Percy Caballón Taipe (42), se levanta para trabajar con un taxi que alquila para comprar algunas medicinas y pañales que requiere su hija, Gabriela F.C.R. (11), que fue atacada por un tumor (Carcioma) maligno en el rostro.

"En abril de este año le detectaron el Carcioma. Por la complejidad del mal fue derivada al hospital de Neoplásicas de Lima, pasó por una intervención quirúrgica para extirparle, pero, todavía quedaron algunos restos y no quieren atenderla", manifestó Percy.

La lucha de la pequeña, Gabriela, es titánica como la de su padre, tiene que soportar molestias y dolor que le ocasionó la inflamación en su rostro. A pesar de su estado, se preocupa por la salud de su padre y el esfuerzo que él hace para conseguir sus medicamentos.

"Quiero que nos apoyen para que mi papá ya no sufra con su espalda, estando enfermo me carga y no quiero que pase por ello", dijo la niña.

Percy, es padre y madre para su hija desde que ella tenía tres años, viven en una modesta vivienda ubicada en el pasaje La Cantuta N° 312 de Chilca.

Ambos, depositan su confianza en la bondad de las personas que las puedan apoyar comunicándose con el celular de Percy: 995430648.