Padres de Elvis Miranda llegan a Huancayo para audiencia de apelación de hábeas corpus (VIDEO)

Los padres del suboficial de tercera PNP Elvis Joel Miranda Rojas, quien es acusado de abuso de autoridad y homicidio simple en agravio del Estado, y del presunto delincuente, hoy occiso, Juan Carlos Ramírez Chocá, llegaron a Huancayo para estar presentes durante la audiencia de apelación del hábeas corpus presentado ante el Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior de Justicia de Junín, un recurso que consiguió la libertad del policía.

Ronald Miranda y Lucy Rojas estuvieron acompañados de su abogado y el representante del Ministerio del Interior, Máximo Ramirez.

"No se si es bueno o malo, pero esperábamos la presencia de los representantes de la Sala de Piura para que den sus alegatos y ninguno de ellos llegó. Debe ser un precedente que en un lugar tan lejos del norte se haya hecho justicia...Allá hay corrupción, no me da miedo decirlo", señaló Ronald Miranda quien aseguró que se quedará en la ciudad hasta que el juzgado emita su dictamen.

Por su parte Lucy Rojas se mostró una vez más decepcionada de los jueces de su región "Mi hijo tiene arraigo domiciliario, porque ha vivido en la missma casa toda su vida, tiene arraigo laboral porque nunca le dieron de baja, tiene arraigo familiar porque tiene allá su esposa y su hijito, pero todo eso no fue tomado en cuenta, debieron investigar bien", indicó.

Contó que Elvis Miranda está nervioso ante esta apelación pero también esperanzado, ella pidió que no truquen el futuro de su hijo que debe seguir estudiando "Los jueces de Huancayo tienen mejor criterio que los de Piura", sentenció.

El habeas corpus fue presentado por el juez Emiliano Ramos a favor del suboficial de la PNP Elvis Miranda Rojas el pasado 31 de enero. Según el documento el exmagistrado asegura que hubo una "detención arbitraria" en contra del agente, "siendo que las resoluciones judiciales emitidas por los jueces demandados han sido dictadas de forma inconstitucional", señala el documento.