El saber que se había quedado sin su pensión de jubilado, generó preocupación y malestar en un docente jubilado, que decidió denunciar el hecho ante las autoridades, buscando justicia y con ansias de saber el momento en que vaciaron su cuenta de pago del Banco de la Nación (BN).

Tres retiros ese mismo día

El 15 de marzo del año en curso, la víctima, de iniciales MMV (73), acudió como cada quincena al BN de El Tambo, para el cobro de su pensión de 735 soles.

“Cuando estuve en la fila esperando, el vigilante me dijo que cobrara del frente (agente) porque lo que yo iba a retirar no supera los 2 mil soles. Al llegar donde me indicaron, la señorita me dijo que solo había 137 soles. Cuando regresé luego de hacer mi reclamo, ya no había saldo en mi cuenta”, indicó el agraviado.

Al pedir explicaciones al BN, la entidad entregó un movimiento de cuenta, donde figura que se hizo tres retiros esa misma fecha, dos de código 0000389 VEFL de 400 y 200 soles y uno de código 0976002 CCRE de 137 soles.

“Él siempre va solo a ventanilla del BN, solo ese día le mandaron a un agente y él (agraviado), fue pensando que era parte del banco. Toda la vida sacamos el dinero completo, nunca lo hacemos en partes”, manifestó la esposa de la víctima.

La denuncia fue entablada primero ante la comisaría de El Tambo y luego ante la 3° Fiscalía Penal de Huancayo, quienes realizan las investigaciones a fin de determinar el lugar en donde se hizo el retiro. Los dueños del agente donde acudió el anciano, negaron las responsabilidades.