Patrullero policial habría sido usado para grabación de videoclip de quinceañera

Un presunto uso indebido de un patrullero se registra en la grabación de un vídeo clip de una quinceañera y puede poner en aprietos a efectivos de la comisaría del distrito de San Agustín de Cajas en Huancayo.

El 15 de mayo, una conocida productora local subió al You Tube un vídeo prequinceañero de una menor en el que aparece el patrullero de placa PE-507, perteneciente a la comisaría en mención y dos efectivos policiales.

Según el guion del referido vídeo clip que dura más de 6 minutos, la menor actúa como si fuera una delincuente que toma dinero y huye por el sector de Hualahoyo, lugar donde aparece el patrullero en mención (en el minuto 1 con 54 segundos) y los efectivos policiales (que serían reales) bajan a detenerla.

Pese a que en los primeros segundos que aparece el patrullero, el nombre de la comisaría a la que pertenece es borrado con edición digital, a los 2 minutos con 28 segundos se puede leer claramente "Comisaría Cajas"

Este hecho, según fuentes de la Fiscalía, representaría un presunto delito de peculado de uso.

INVESTIGACIÓN. Al ser consultado al respecto, el jefe de la Región Policial de Junín, general PNP Alejandro Oviedo, el caso será remitido e investigado por Inspectoría para determinar si hubo o no delito de peculado.

“Yo no soy juez y parte, voy a pasar la información al órgano de investigación a fin de establecer responsabilidades, de repente hay permiso y ahí sí qué hago, no sé si alguien habrá pedido permiso, las investigaciones demostrarán si hubo o no responsabilidad”, aseveró el general.

PENA. Incurrir en el mal uso de los recursos estatales, además del delito penal (peculado), tiene sanciones disciplinarias. La condena por peculado es pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

INVESTIGACIÓN. La Fiscalía Anticorrupción puede abrir una investigación de oficio en el caso que involucra a los agentes policiales.