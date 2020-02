Pelean por deuda de 30 soles y preso mata a reo con una tijera en penal de Huancayo

Un preso murió de una certera puñalada a la altura del corazón, cuando otro interno lo atacó con una hoja de tijera, esto luego de discutir por una deuda de 30 soles. Eloy Ávila Agüero (68), sentenciado a 25 años de prisión por el delito de violación sexual, hirió a Juan Yupa Chara (49), sentenciado a 25 años por hurto agravado. Ayer miércoles, alas 10:15 horas, cuando varios presos realizaban trabajos de artesanía y tallaban madera en el interior del penal de Huancayo (Huamancaca), ocurrió el hecho.

Dos heridas. Según las investigaciones la agresión se produjo en el pabellón “3”, ambiente N° 4. Juan Yupa, le pidió a Eloy Ávila Agüero (68), que le pague los 30 soles que le debía, suscitándose una riña entre ambos. Juan airado le dijo ‘maricón’, insultó, amenazó y dio cachetadas a Eloy quien no se quedó tranquilo. Minutos después, el sexagenario con la hoja de tijera con mango azul de 20 centímetros con el que realizaba sus trabajos, se acercó a Juan Yupa, quien estaba sentado y le asestó dos cuchilladas una en el pecho (cerca del corazón) y otra en el brazo. Al percatarse de la agresión, personal del Inpe trasladó al preso herido al hospital Carrión donde al rato certificaron su deceso. “Me hizo sentir mal, yo no quería matarlo, solo quise asustarlo para que no me vuelva a insultar”, dijo arrepentido el implicado en lesiones graves seguidas de muerte. Eloy Ávila está en un ambiente aislado, bajo custodia de los policías.