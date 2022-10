¡Que penitencia!, es lo que tuvieron que sufrir ayer los cargadores de la hermandad del Señor de los Milagros de Chilca, que llevaron una pesada anda del Cristo de Pachacamilla y cuando pasaron por la avenida Auquimarca en Chilca, avanzaron en medio de huecos y lodazales .

Aunque había el riesgo de resbalar o tropezar en la referida vía, los jóvenes que integraban la sexta cuadrilla, pisaron el lodazal pero felizmente no se registraron accidentes.

Los vecinos de la zona lamentaron que las autoridades locales que ya se van dejen en ese estado las calles.

JÓVENES

La Hermandad del Señor de los Milagros en Chilca se caracteriza por ser la que acoge a la mayor cantidad de jóvenes entre sus integrantes. Ayer hallamos a adolescentes de 16 a 18 años llevando el anda, junto a otros mayores.

“La Hermandad del Señor de los Milagros en Chilca se caracteriza por acoger a los jóvenes, de los 18 hasta los 25 años, son un promedio 50 a 60 hermanos”, refirió Paúl De La Torre, que cumple la labor de patrón del anda. “Mis abuelos y luego mis padres, cargaron el anda y ahora yo sigo con esta tradición”, dijo Juan Carlos Calderón de 16 años. El muchacho pidió por la armonía en su familia y también que prevalezca la fe en los jóvenes.

Ayer, la procesión también cruzó la avenida Ferrocarril, a la altura de Auquimarca, donde uno de los comerciantes lloró de emoción, ya que era la primera vez que tuvo tan cerca al Cristo de Pachacamilla. “No esperaba ver al Señor de los Milagros por aquí, estoy emocionado, solo te pido que me ayudes, me van a operar de los riñones y te pido que me salves, mi familia me necesita”, exclamó Diógenes Zambrano.