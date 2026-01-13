Un olor fuerte emanaba de la zona y así dieron con el cuerpo. Pobladores de la comunidad nativa de San Cristóbal, jurisdicción del sector Sangani, distrito de Perené, encontraron enterrado el cuerpo sin vida de un adolescente que había desaparecido hace cinco días. El hallazgo ocurrió en el cerro el Pino lugar donde extraen ripio.

La madre de Raziel Mercedes Asto (14), fue quien reconoció las ropas del adolescente quien estudiaba el 2do. Grado “B” en la institución educativa Ricardo Palma Soriano de Sangani. “Mi hijo desapreció hace cinco días, yo puse la denuncia de desaparición en el puesto policial“, indicó Diana Asto.

En medio del dolor, el padre de Raziel señaló que la última vez que vio a su hijo fue el pasado 7 de enero en el Jr. 3 de Mayo. “Mi hijo tenía 50 soles que le dió su tío luego de la cosecha de palta, me pidió que le sencillara, le dí 10 soles los 50 lo guardé, pensé que se había ido a la bodega a comprar gaseosa y no lo vi más. Le llamé 5 veces, timbró no contestaba“, señaló.

Vecinos que conocían al adolescente dijeron que habría peleado con la expareja de su enamorada. ​​​​​​​La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público continúan con las diligencias para esclarecer las causas del fallecimiento.