Perro desfigura rostro de una bebé de un año y medio de nacida

Síguenos en Facebook

Una bebé de un año y seis meses de edad fue atacada por un perro dejándola con graves heridas en el rostro y la cabeza.

Tragedia. La pequeña Sarelly C. L., natural de Tarma, jugaba por inmediaciones de su casa cuando fue mordida por un perro bravo, que andaba suelto y sin bozal, hasta dejarla malherida.

Tras los gritos de la bebe fue llevada al hospital Félix Mayorca de Tarma donde los médicos suturaron las heridas poniéndola estable en el área de Pediatría.

Los familiares de la niña han pedido su traslado o referencia a otro nosocomio de Lima, para un tratamiento y recuperación, según refieren al hospital Guillermo Almenara.

“Nosotros no estamos conformes con la atención en este hospital; a mi niña le han ‘cosido’ sus heridas como sea, como costal de papa. Ya tenemos la ambulancia particular para llevarnos a Lima pero aquí en el hospital de Tarma no quieren firmar el documento de salida”, manifestó muy indignado Carlos Cortez.

Por ello, el director del hospital Félix Mayorca, Luis Orihuela, ordeno se realice los documentos necesarios para su trasferencia en Lima para la tranquilidad de los padres de la pequeña.